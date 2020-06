Une partie du nouveau tracé de la N90 à hauteur des écluses d'Ampsin-Neuville va être accessible

Dans quelques jours, les usagers circulant entre Tihange et Ombret sur la N90 pourront emprunter une partie du nouveau tracé de cette route. La N90 longe la Meuse et les écluses d’Ampsin-Neuville. Pour permettre la mise à grand gabarit du site éclusier, le tracé de la route a dû être modifié. Travaux routiers et travaux sur le site éclusier représentent un coût global de 138 millions d’euros hors TVA. C’est le prix à payer pour que disparaisse le dernier goulet d’étranglement sur la Meuse, entre Namur et Liège. Entamé en août 2018, cet énorme chantier devrait s’achever en 2024. La circulation va donc être basculée sur la partie de voirie déjà aménagée. "Ce sont les voies qui accueilleront à terme uniquement la voie de circulation en direction de Liège. Dans les jours qui viennent, l’entièreté du trafic, en deux fois une bande, y sera basculée le temps de réaliser l’autre sens de circulation et de pouvoir également finaliser le rond-point.", explique Héloïse Winandy, la porte-parole de la SOFICO, le maître d’ouvrage. Héloïse Winandy précise que le moment du basculement n’est pas encore fixé : "Il reste encore quelques travaux de finition, comme des marquages, donc il n’est pas possible actuellement de donner un moment exact de l’ouverture de ce nouveau tracé puisque la fin des travaux dépend des conditions météo."

Le nouveau visage qu'aura la N90 - © SOFICO Les travaux visent à modifier le tracé de la N90, mais aussi à sécuriser cette route, explique encore la porte-parole de la SOFICO : "Le site offrira deux fois une bande dotée d’une bande d’arrêt d’urgence. Il y aura également un rond-point qui sera créé un petit peu en amont d’Ombret. Il sera déjà possible d’ailleurs de traverser ce rond-point dans les jours qui viennent, mais pas de le connecter aux autres grand-routes. C’est également un dossier qui prévoit de créer des tourne-à-gauche, des tourne-à-droite et qui pense à la mobilité douce puisque la grand-route voisine sera à terme réservée aux vélos et aux piétons."

Démolition de l'ancienne petite écluse au printemps 2019 - © SOFICO Les travaux sur le site éclusier sont menés en parallèle. "En 2018, nous avons réalisé la grande enceinte centrale qui permettra notamment d’accueillir à terme l’écluse de grand gabarit. Nous avons, en 2019, détruit ce qu’on appelait "la petite écluse" du site et commencé à construire l’écluse de 12,5 mètres sur 225 mètres qui permettra d’assurer la navigation lorsque nous construirons la grande écluse, l’écluse à grand gabarit. Nous avons également pu commencer à édifier certains murs de berge en amont et en aval grâce à des pieux sécants, à réaliser des terrassements de la nouvelle échelle à poissons qui sera réalisée. Et cette année, nous poursuivons donc la construction de cette fameuse écluse de 12,5 mètres sur 225.", détaille Héloïse Winandy, "C’est un chantier colossal. On est quand même ici en train de mettre à grand gabarit un site éclusier, cela veut dire réaliser une infrastructure qui permettra d’accueillir en une seule bassinée 9000 tonnes. Ce sera donc autant de camions en moins sur nos routes, ce qui sera une bonne nouvelle bien sûr."