Une partie des Fagnes interdite à la promenade durant le congé de carnaval

La semaine prochaine, c'est le congé de carnaval. Pas question de partir à l'étranger. Pas question non plus d'aller se promener à certains endroits en Fagnes. Même une petite excursion dans nos Fagnes, au départ en tout cas de la Baraque Michel, ne sera pas possible pendant ce congé dit de "détente".

L'accès y sera fermé. La décision a été prise ce mercredi par le Département Nature et Forêt de la Région Wallonne. Le DNF fermera donc l'accès à la vallée de la Helle à partir des caillebotis de la Baraque Michel.

Éviter les effets de foule et préserver la nature

La neige est toujours présente sur la réserve naturelle, et le DNF craint une nouvelle affluence de touristes avec, comme à Noël, sur cette partie de la Fagne plus difficilement accessible, des touristes qui s'égarent et de multiples infractions. Joël Verdin, le chef de cantonnement à Malmedy: "On a eu pas mal de gens qui abandonnaient des déchets au cœur de la réserve, et, d'autre part, pas mal de gens qui, malgré les interdictions de circuler avec des chiens dans cette zone-là, circulaient avec leurs chiens. C'est aussi à partir de cette zone que les personnes qui se sont égarées, et qui ont mobilisé pas mal les services de police et les services des zones de secours, se sont égarées. D'autant plus qu'avec le gel et la petite couche de neige qu'il y a sur les caillebotis, ceux-ci sont glissants. Par mesure de sécurité et pour toutes les raisons que je viens de citer, on a donc décidé de fermer cette zone-là".

Les routes restent accessibles

Mais il sera toujours possible de se promener à certains endroits en Fagnes, et les routes restent accessibles. Des barrières interdiront l'accès à cette partie fagnarde, mais une déviation sera mise en place pour les promeneurs avec des chiens. Et puis tous les autres beaux endroits de la région restent, eux, ouverts aux amateurs de balades.

Après le congé, une opération nettoyage et de ramassage des déchets est aussi prévue avec l'aide de bénévoles.

Dès vendredi 16 heures 30

Cette fermeture partielle sera d'application dès demain, vendredi, 16 heures 30, et jusqu'au lundi 22 février, 9 heures.