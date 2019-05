Une partie de la gare de Spa est mise en vente

Cela fait en réalité un moment que le rail belge essaie de se détacher de ce morceau de gare à savoir 560 mètres carrés qui ne sont pas utilisés.

Il y a deux ans, la SNCB essayait de louer cette partie du bâtiment. Un bâtiment attenant à la gare voyageur. Une location de long terme, un bail emphytéotique de 50 ans. Toutefois, cette formule n’avait pas trouvé de preneur. C’est pour cette raison que la SNCB passe maintenant à la vitesse supérieure, la vente ! « C’est un lieu qui a beaucoup de potentiel et le fait que ça soit un bâtiment attenant à la gare c’est un atout parce qu’il est situé tout près du centre-ville de Spa et il est desservi par la route et par les trains », explique Elisa Roux, la porte-parole de la SNCB.

560 mètres carrés à l’intérieur avec un terrain extérieur de 300 mètres carrés. Restaurateur, gérant de magasin, administration ou même particulier, tout le monde peut répondre à cette offre.

La SNCB a l’habitude de vendre des biens dont elle n’a plus l’usage. D’ailleurs, en ce moment, la SNCB vend trois terrains en Province de Liège (Ans et Liège). La clôture de l’offre de Spa est annoncée pour lundi prochain.



Prix de départ : 250.000 euros