Une oeuvre de Jean-Joseph Ansiaux rejoint le Musée Grétry à Liège

La Fondation Roi Baudouin a confié en dépôt au Musée Grétry de Liège un portrait de Constance-Marie Charpentier par le peintre liégeois Jean-Joseph Ansiaux, indique jeudi la Fondation dans un communiqué.

Le tableau a été acquis sur le marché parisien par le Fonds Raphaël et Françoise Haeven, deux Liégeois décédés récemment, qui avaient créé au sein de la Fondation Roi Baudouin un Fonds destiné à la conservation du patrimoine artistique.

Jean-Joseph Ansiaux (1764-1840) a d'abord débuté sa carrière à Liège avant de rejoindre Paris. "Il y suit les cours du peintre François-André Vincent et se fera une réputation de peintre de ministres et de généraux du 1er Empire. À Liège, le Musée des beaux-arts et la Cathédrale conservent différentes œuvres de l'artiste", précise la Fondation Roi Baudouin.

Née Bondelu, Constance-Marie Charpentier était elle-même artiste peintre parisienne, élève du célèbre Jacques-Louis David, considéré comme le chef de file du mouvement néo-classique. Elle est connue pour des scènes de genre et de beaux portraits de femmes et d'enfants. Présente aux Salons de Paris, elle y obtient plusieurs prix. Son mari, François Charpentier, était le beau-frère de Georges Danton, membre de l'Assemblée nationale à la Révolution.