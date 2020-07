Une oasis éphémère va s'implanter au centre de Verviers

La Ville de Verviers va se doter d’une oasis éphémère. Celle-ci s’implantera du 18 juillet au 30 août au Sablon, l’espace situé derrière la statue de la place du Martyr. L’objectif est d’offrir un espace de détente et de ressourcement avec de l’ombre et un plus de nature.

La démarche est inspirée du jardin éphémère annuel de la Ville de Metz et est une première pour Verviers, qui connaît actuellement une réduction temporaire de ses espaces publics du centre-ville en raison d’importants travaux.

Diverses animations y seront aussi organisées chaque samedi après-midi de l’été.