Une nouvelle version du projet Matexi au domaine de la Chartreuse

Le promoteur Matexi ne désarme pas: il persiste à vouloir construire des maisons et appartements sur l'ex-domaine militaire de la Chartreuse. Une enquête publique, en novembre, a récolté plusieurs milliers de réclamations, et le projet a été retiré. Il revient à l'ordre du jour, sous la forme d'une convocation pour le dernier mercredi du mois d'avriln d'une réunion d'information de la population, préliminaire à une nouvelle étude d'incidences.

La société Matexi a modifié ses plans. Le nombre de logements est revu à la baisse, et passe de septante-deux à soixante. C'est un "allègement" du programme. Il se double d'un "repositionnement": les immeubles de trois et quatre étages ont été éloignés du front de voirie. Et des aqméliorations sont apportées au niveau de la mobilité, avec un carrefour à feux pour accéder à la route nationale, la côte de Robermont, sans encombrer les rues adjacentes. Ces éléments restent à mettre au conditionnel, dans la mesure où le dossier peut encore évoluer.

Le point le plus important, peut-être, c'est que l'étude d'incidences ne devrait pas se limiter à cette première phase de l'aménagement du site, mais examiner l'urbanisation dans sa globalité, en ce compris donc les deux autres étapes déjà évoquées: la reconversion du fort, pour lequel la ville semble désormais exclure qu'il serve à de l'habitat, et puis ,sur la partie nord de la zone, les éventuelles constructions, vraisemblablement moins denses qu'initialement envisagées . De quoi satisfaire les riverains ? De quoi, peut-être, commencer à rencontrer quelques objections....