Une nouvelle tour d’habitation, à l’entrée de Herstal

Ce n’est, pour l’instant, qu’un avant-projet, mais il risque de défrayer la chronique. Des promoteurs ont l’intention d’ériger une nouvelle tour, pour "refermer" l’esplanade de la paix qui compte déjà deux complexes d’appartements. Près de deux cents logements sont programmés, dont un dixième serait géré par l’agence immobilière sociale de la localité. Les plans devraient être présentés à la population à la fin du mois de septembre. Il est question d’un socle de cinq niveaux, avec crèche et cabinet médical, surmonté de vingt-trois étages. Une première tentative de bâtir en hauteur sur cette parcelle voici une douzaine d’années, menée par l’agence Visimmo, avait provoqué de vives réactions négatives.

Cette fois, c’est autour d’actionnaires de Century 21 et de Motown qu’un nouveau dossier s’élabore. Ce dernier groupe a pour philosophie de "démocratiser la qualité architecturale", de rendre le beau abordable et payable. Malgré diverses sollicitations, il n'a pas été possible à ce stade d'obtenir plus de précisions. Et dès lors, le choix d’une telle verticalité peut surprendre. Certes, la politique est à la densification urbaine. Et l’endroit bénéficie d’un regain d’intérêt, avec la perspective de l’arrivée du tram au rond-point de Coronmeuse, tout proche, voire de la perspective du futur quartier des Rives Ardentes.