Une nouvelle route à Bierset pour contourner l'échangeur de Loncin

Relier les autoroutes de Bruxelles et de Namur sans passer par l'échangeur de Loncin qui sature. Le projet se trouve depuis plusieurs années dans les cartons du gouvernement wallon. 150 000 Euros sont prévus sur la période 2019-2024 pour le réaliser. Et l'aéroport était demandeur.

Il s'agira d'une route "deux fois une bande de circulation", pas d'une autoroute. Il y a deux parties à construire. La première est à aménager à l'ouest et au nord-ouest de l'aéroport. "Ce qu'on va faire, c'est créer toute une voirie de contournement" explique Laurence Zanchetta, la porte-parole du SPW. "Deux kilomètres et plusieurs ronds-points pour améliorer l'accessibilité aux zones d'activité économique de l'aéroport. Ce sont des travaux qui débuteront au printemps 2019 pour un budget d'environ 15 à 20 millions d'Euros. Le chantier durera un an, un an et demi."

Ca, c'est le premier morceau. Il y en a un deuxième, moins avancé. Il s'agit de tracer une nouvelle route à travers champs entre Crisnée et Bierset, le long de la ligne TGV. Pour cette deuxième partie, les travaux ne sont pas encore programmés.

Enfin reste l'échangeur autoroutier numéro trois sur la E42 à Bierset. Il est trop étroit. Il sera redessiné. Ca veut dire un an de travaux à bierset à partir de l'automne 2019.