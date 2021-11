Une nouvelle maison d'accueil pour femmes victimes de violences ouvre à Liège sous le nom de Khadja Nin : "les demandes explosent"

Antoinette Corongiu, du Collectif contre les violences familiales et l'exclusion : "Nos deux maisons d’accueil n’offrent pas nécessairement l’intimité qui est presque indispensable. Et donc c'est un travail de restructuration et de reconstruction, aussi, auprès des femmes et des enfants. Donc ici, on a fait le choix de miser sur des plus petits logements, mais surtout des chambres individuelles avec tout l’aménagement qui leur est propre, que ce soit un équipement cuisine ou un équipement sanitaire, mais néanmoins, garder avec elles, une vie de communauté puisque la maison permet d’accueillir maximum 8 personnes".