Une nouvelle ligne de bus pour desservir le parc scientifique du Sart Tilman

Dès vendredi, de nouveaux bus vont circuler aux abords de la route du Condroz. Le TEC Liège-Verviers va en effet mettre en service une ligne supplémentaire, la 248, entre les Guillemins et le parc scientifique du Sart-Tilman, jusqu'au campus universitaire. C'était un souhait des nombreuses entreprises présentes à Liège Science Park. Un souhait exprimé il y a une dizaine d'années déjà.

L'air de rien, ce sont plusieurs dizaines d'entreprises et des centaines d'employés qui travaillent au Parc scientifique du Sart-Tilman. De quoi remplir quelques bus chaque matin et fin d'après-midi. Fabienne Hocquet, chef de projet au sein de l'interface entre l'Université et les entreprises du parc scientifique: "C'est 2200 emplois rien que sur la zone du Liège Science Park. Derrière tout ça, c'est à peu près 75 entreprises innovantes".

Pour l'instant, les bus passent route du Condroz mais certains employés, pour se rendre à leur entreprise, doivent encore parfois faire plus d'un kilomètre à pied: "Certaines entreprises comme Eurogentec ou Technifutur se trouvent à l'autre bout du parc. C'est une distance d'un kilomètre. Ça veut dire qu'en s'arrêtant à l'arrêt de bus route du Condroz, c'est encore 20 ou 30 minutes pour pouvoir rejoindre son lieu de travail. Ce n'était quand même pas une situation idéale".

Le 248 effectuera deux allers-retours le matin et trois en fin d'après-midi et début de soirée.

Subsidié par la Région wallonne, le coût de cette nouvelle ligne est évalué à un peu moins de 90.000 euros par an.