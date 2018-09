Une nouvelle liaison de fret aérien entre Liège et la Chine

La compagnie aérienne chinoise privée Uni-top Airlines a récemment ajouté une nouvelle liaison de fret aérien entre Liège et Wuhan, en Chine, indique-t-elle vendredi. En janvier dernier, elle avait également inauguré une liaison européenne depuis Luxembourg. Wuhan représente un carrefour international en matière de commerce et de logistique entre les pays européens et la Chine, ajoute la compagnie.

Cette nouvelle liaison comprend trois vols hebdomadaires au départ de Liège et trois autres à destination de Wuhan. Elle se fera à l'aide d'un Boeing gros-porteur B747-400F destiné au transport de fret, avec une charge utile maximale de 110 tonnes.

Ces vols pourront profiter aux fabricants européens de pièces automobiles pour expédier leurs produits vers la Chine, ainsi qu'aux entreprises chinoises spécialisées dans l'électronique, le prêt-à-porter et les pièces de machines.