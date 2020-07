Une nouvelle échoppe surprenante pour la réouverture du stade du Standard

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19."

À la réouverture des tribunes, les supporters du Standard pourront découvrir une nouvelle échoppe… Plutôt surprenante pour un stade de foot ! Pierre Legros, maraîcher en herbe, y proposera ses soupes et tortillas, préparées avec ses légumes cultivés à Anthisnes et 100% non traités.