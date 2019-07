Une nouvelle croisière promenade au départ de Visé durant tout l’été

Une nouvelle attraction touristique est proposée à Visé durant les deux mois d’été : la Ville de Visé et la Maison du Tourisme du Pays de Herve, soutenues par la Fédération du Tourisme de la Province de Liège, organisent des croisières promenades sur la Meuse au départ de l’île Robinson. Elles auront lieu chaque mercredi après-midi.

C’est le bateau Prince Albert qui assurera ces croisières promenades dont l’embarquement s’effectue sur l’île Robinson juste à côté de l’animation estivale " Visé Plage ". Le bateau comporte 128 places mais seules 75 places sont mises en vente afin de permettre aux passagers de circuler aisément sur les différents niveaux du navire.

A la barre, le capitaine Alain Douillet ; c’est lui qui assurera toutes les croisières : " on va tourner durant 50 minutes, explique-t-il, 25 minutes en remontant la Meuse et 25 minutes en la redescendant ".

Les attraits touristiques sur les rives

La promenade est idéale pour admirer les rives du fleuve en Basse-Meuse comme se réjouit Guy Joly, de l’échevinat du tourisme visétois : " on est à notre aise à 10 kilomètres à l’heure ; cela nous permet d’admirer en rive droite si vous descendez, le château d’Argenteau, on va voir les hauteurs de Richelle, la collégiale de Visé, l’Hôtel de Ville, en revenant, l’île Robinson, le trilogiport où il est possible d’effectuer des balades à pied ou à vélo. "

Un produit à développer

Cette croisière promenade au départ de Visé est donc une nouvelle offre touristique qui répond à une certaine demande ; il n’y avait plus de croisières de ce type en Basse-Meuse depuis les années 70. " Le tourisme fluvial est important dans toute la zone, précise Anne Zinnen, directrice de la maison du tourisme du pays de Herve, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège souhaite le développer, la ville de Visé aussi d’autant que ça répond à une demande ; c’est une première année, j’espère que l’on pourra continuer l’année prochaine ".

Deux départs de la croisière promenade sont prévus chaque mercredi de juillet et d’août à 13 heures et 14h30 ; des croisières sont également prévues les dimanches 7 juillet et le 4 août. La réservation des tickets est possible soit à l’antenne touristique de l’été place Reine-Astrid à Visé ou sur le site de Visé Plage. Le trajet coûte 7 € pour les adultes, 5 € pour les enfants et c’est gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés par un adulte payant.

Infos : paysdeherve.be