Une nouvelle coopérative viticole à Beaufays

Une nouvelle coopérative viticole est lancée ce vendredi à Beaufays, sur les hauteurs de la commune de Chaudfontaine. Les 2000 premiers pieds de vigne du Domaine "Bellum Fagetum" ont été plantés il y a quelques semaines à peine. "Bellum Fagetum", c’est une des premières appellations de Beaufays.

" Il y a eu des vignes il y a très longtemps. Il y a deux hypothèses. Il y en a une qui dit qu’il y a eu une maladie et que les vignes se sont arrêtées. Il y en a une autre qui dit que Napoléon a fait enlever toutes les vignes parce que ça concurrençait la France, mais en effet dans beaucoup de coins de Wallonie, dont ici, il y a eu des vignes dans le temps ", explique Judith Michel, fondatrice de la coopérative.

" Il y a à peu près 170 vignobles en Belgique pour le moment et ça n’arrête pas de grandir. Les gens commencent à y être éduqués. C’est comme au moment où il y a eu les proseccos et les cava qui sont arrivés. Tout le monde a dit qu’il ne voulait que du champagne mais aujourd’hui on constate que les gens ont été éduqués et connaissent. C’est pareil pour les vins belges. L’éducation est en train de se faire. Ils produisent 0,3 pc de ce qui est consommé en vin en Belgique. Les gens, en plus, se retournent vers le local donc l’un dans l’autre, c’est une réelle opportunité et il y a vraiment un marché ", ajoute-t-elle.

Les 2000 premiers pieds de vignes "solaris", un cépage de raisin blanc, fourniront leurs premières bouteilles aux coopérateurs dans 3 ans. 20.000 pieds supplémentaires seront plantés l’année prochaine avec un objectif de produire 20.000 à 25.000 bouteilles par an.