Une nouvelle caserne pour les pompiers de Herve et de Battice

Une toute nouvelle caserne pour les pompiers de Herve et de Battice verra bientôt le jour. Pour l'instant, il ne s’agit que d’un projet présenté par le bureau d'architecte LIGNES, lauréat de l'appel lancé par la zone Vesdre Hoegne et plateau. L'objectif est de créer un bâtiment commun sur la route de Maastricht et de regrouper les forces pour plus d'efficacité.

" Nous sommes attentifs à l’aspect fonctionnel, au caractère écologique mais aussi à l’aspect esthétique. Dans la procédure, un groupe de travail composé de représentants de poste de Herve et de Battice et de l’état-major était présent. Nous étions attentifs aux désidérata et aux besoins des pompiers. Ils ont visité plusieurs casernes récentes pour essayer de prévoir le maximum de choses possibles " explique le major Quentin Grégoire.

Environs 80 à 90 personnes travailleront sur place. " Cela permettra une meilleure efficacité. Par exemple, pour qu’une autopompe parte, il faut être minimum 6 pompiers. Malheureusement, si dans des cas occasionnels, il y a que 4 pompiers dans un poste et 5 dans l’autre, il n’y a aucune pompe qui part. En réunissant les deux postes, il n’y aura plus ce problème. L’objectif est de continuer d’améliorer la sécurité des citoyens dans le cadre des mesures qu’on peut prendre " confie le major.

Le tout devrait coûter 4 millions d'euros. La caserne devrait être opérationnelle en 2022 si tout va bien.