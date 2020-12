Une nouvelle boulangerie à Héron propose du pain 100% local et naturel

Du pain au levain, naturel et réalisé avec les farines produites à quelques mètres du fournil : c'est dans l'air du temps et c’est ce que propose la Boulangerie du Moulin, située sur le site du Moulin de Ferrières à Héron.

Lise Penne, graphiste dans une autre vie, désormais boulangère aux commandes du fourneau de la Boulangerie du Moulin, tient à proposer du pain 100% local et naturel : "Ce qui est important ici. On ne met aucun additif", assure-t-elle. "Dans le pain, il y a de l’eau, de la farine et du sel c’est tout. Il n’y a même pas de levure. Ce qui fait monter nos pains, c’est du levain, qui est composé de farine et d’eau. On revient vraiment à un produit de base, c’est pour ça aussi qu’on n’a pas des pains qui ont un volume extraordinaire, comme on peut en trouver dans l’industriel."

Autre spécificité de ces pains, leur durée de fermentation : " On a pétri les pains hier matin. Ils ont fait leur chemin tranquillement pendant vingt heures. Et aujourd’hui vers 4-5h, on a commencé les cuissons des pains qu’on va vendre ce jour. "

Pour des consommateurs qui ont le goût des bons produits

Du pain goûtu, de qualité et donc meilleur pour la santé, voilà ce que recherchent aujourd’hui de plus en plus de gens. Dany Lombart, restaurateur et gestionnaire de La Boulangerie, en est persuadé : "Ça vaut pour le pain et pour beaucoup d’autres choses. Je pense que les gens se sont rendu compte que ce qu’on peut acheter dans la grande distribution n’est pas du tout de bonne qualité. Ils reviennent de plus en plus à des produits aux meilleures valeurs nutritives."

Brioches, cougnous, viennoiseries viendront bientôt compléter l’offre de pains de cette nouvelle boulangerie.