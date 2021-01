Une nouvelle appli pour retrouver ou signaler un animal perdu

Si vous devez signaler la perte de votre animal ou que vous en avez aperçu un sur la voie publique, l'application Animal Research peut vous aider.

Lancée par l’ASBL du même nom, elle permet de signaler un animal errant, blessé ou décédé sur la voie publique. Céline Tellier, la ministre wallonne du bien-être animal explique: "On est face à un outil très concret pour retrouver un animal perdu ou signaler un animal perdu, soit sur la voie publique ou dans d'autres circonstances. C'est donc vraiment un outil que les citoyens vont pouvoir utiliser au quotidien lorsqu'ils trouvent un animal ou lorsqu'ils ont perdu leur animal. Avec des fonctionnalités très pratiques: prise de photos, géolocalisation, pouvoir contacter des refuges ou des vétérinaires à proximité. Beaucoup d'acteurs du bien-être animal sont donc mis aussi en interaction à travers cette application qui est unique et gratuite. La Wallonie a souhaité apporter un subside complémentaire pour développer des fonctionnalités particulières. Et dans la suite du développement de l'application, nous pourrons encore soutenir, si nécessaire, cette ASBL".

L'application est disponible dès à présent sur Android et IOS.