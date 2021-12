Une nocturne des commerces liégeois le 9 décembre

A l’approche des fêtes, La ville et les commerçants mènent une série d’initiatives : rues illuminées, festival de sapin, marché de Noel etc. Ces initiatives seront complétées le 9 décembre par une nocturne : les commerces du centre-ville liégeois seront ouverts jusqu’à 21 heures.

Concrètement, vous pourrez déambuler entre les échoppes du Marché de Noël et chercher la bonne idée cadeaux entre les rues du Pont, Neuvice, Souverain-Pont et le Carré. À l’occasion de cette première grande nocturne des commerçants liégeois, chaque boutique prévoit une atmosphère et des attentions particulières pour ses clients.

La Ville de Liège distribuera, via la Gestion centre-ville, des goodies estampillés " C’est le moment de changer de mode ".