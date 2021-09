Une mère et sa fille poignardées à Dison par leur ex-conjoint et père

Une mère de famille et sa fille ont été poignardées ce jeudi en milieu d’après-midi à Dison. Les jours de la mère sont toujours en danger. L’auteur des faits, âgé de 43 ans, est l’ex-conjoint de la dame. Il a pu être intercepté très rapidement, comme le confirme Gilles de Villers Grand Champs, le procureur de division de Verviers.

" Cela s’est passé auprès d’un couple divorcé. Monsieur décide d’entrer de force dans le domicile où se trouvait Madame. Il rentre avec un couteau et force la porte avec celui-ci. Il va immédiatement se diriger vers son ex-épouse et lui porter des coups de couteau au niveau du cou et du thorax. Un des enfants est présent sur place. Une des filles du couple, qui va également recevoir des coups de couteau ", explique-t-il.

" Le statut de Madame est critique. Le pronostic vital est engagé. Elle a été prise en charge immédiatement et fait l’objet d’une intervention chirurgicale. La jeune fille est également prise en charge et se trouve à l’hôpital. Selon mes informations, son pronostic vital ne serait pas engagé ", détaille encore le procureur de division.

" L’auteur des faits était sur place à l’arrivée de la police et a été privé de liberté immédiatement. Il n’a pas encore pu être entendu mais le sera dans le courant de la soirée. Il sera déféré devant le juge d’instruction avec une demande de mandat d’arrêt pour lequel nous retenons la tentative d’assassinat, considérant qu’il y a une intention d’homicide et une préméditation. L’homme était connu de la Justice mais je ne sais pas encore pour quels faits ", complète encore Gilles de Villers Grand Champs.