"Une médecin m'a pris la main, elle a pleuré. Moi aussi ... "

Benoît Fontaine est liégeois, connu en Cité ardente comme comédien et responsable de la salle de spectacle La Bouffonnerie. Il a ressenti les premiers symptômes du Covid-19 le 20 mars. En quelques jours, son état de santé s'est dégradé. Il a dû être hospitalisé.

Aujourd'hui, depuis son lit d'hôpital, il nous livre ce témoignage

Se remémorer le positif pour avoir la force de se battre

"J’arrive au bout, je crois... Mes premiers symptômes le 20 mars et KO depuis le 25, ça fait long quand même ...

Jusque samedi, j'étais complètement écrasé par le virus et incapable de faire quoi que ce soit. Je mettais toute mon énergie au service de ma respiration. Et j'essayais de me remémorer les belles personnes et les bons moments pour avoir la force de me battre. C'est horrible comme ce virus te met au sol. C'est en plus assez anxiogène parce que le sentiment d'être écrasé; plus la durée, ça touche inévitablement le moral, et tu ne peux t'empêcher d'envisager toutes les issues. Surtout quand tu regardes un peu autour de toi. Surtout quand tu ne sais pas respirer. Surtout quand tu te rends quand même un peu compte que les médecins eux-mêmes ne savent pas: ils sont là, comme ils te le disent honnêtement, pour soulager ton organisme, pour l'aider à lutter. Mais ils n'ont pas de remède. A part la chloroquine qu'on te donne "parce que de toute façon ça ne saurait pas vous faire de tort".

Depuis une semaine, je n'ai pas vu un visage

"Depuis une semaine, je n'ai pas vu un visage. Seulement des bribes: les yeux, cachés derrière des lunettes, des visières, parfois les deux. Pas les bouches, donc pas les sourires. Pas les visages. Pas les avant-bras, pas les mains. Tu ne devines même pas les silhouettes des personnes parce qu'elles ont une double protection pour rentrer dans ta chambre. Même les minces ont l'air gros. Non:difforme."

Une médecin m'a pris la main, et on a pleuré

"Un matin, une médecin est venue faire sa visite quotidienne. Finalement, elle s'est assise sur le bord de mon lit. Elle m'a pris la main. Elle avait son gant bien sûr, mais c'était doux. Elle m'a parlé, elle a pleuré. Moi aussi. Parce qu'elle ne savait pas ce qui allait m'arriver, ce qui allait lui arriver. Petit moment d'humanité profond, d'amour humain dans ce tourbillon de détresse. Elle a repris sa lutte contre la grande faucheuse, peut-être un peu plus forte de ce moment partagé."

Je n'en sortirai pas indemne. Mais vivant

"Mais j'ai de la chance: je vais tomber du bon côté des statistiques. Pas indemne, certes. Mais vivant.

Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est savoir me passer d'oxygène pendant 24h sans désaturer. Alors je pourrai quitter l'hôpital ... et cette médecin qui continue son combat".

Changer, pour éviter que ça se reproduise

"Il me faudra alors décider de ce que je vais changer dans mon quotidien, dans mes principes. Parce que si on ne change pas, des catastrophes comme celle-ci se reproduiront. C'est une évidence. Pas le business as usual que certains ont l'indécence de déjà prôner. Il faudra que je trouve ... Comment être plus eco-friendly, plus human-friendly, plus plus faible-friendly. Sans m'emmerder, non plus. Oh non ! On n'a plus le temps pour ça ...

La vie est tellement courte. "