Une médaille d’or pour un tandem liégeois aux Euroskills en Autriche

Ils sont Liégeois et ils viennent de décrocher une médaille d’or. Ils, ce sont Louis Heyeres, 20 ans, et Youssef Rami, 25 ans, deux étudiants d’HELMO St-Laurent.

Cette médaille, ils l’ont obtenue aux Euroskills, les mondiaux des métiers, qui se déroulaient cette année en Autriche à Gratz.

Louis et Youssef ont d’ailleurs remporté la seule médaille d’or décrochée là-bas par notre pays.

Leur spécialité : l’intégration robotique.

Autrement dit, ils "customisent" en quelque sorte, ils façonnent un robot à la demande du client.

L’épreuve portait sur un robot préparateur de commandes pour une plateforme d’e-commerce. Il fallait donc choisir le type de robot, le programmer, assurer sa sécurité, sa communication avec les périphériques, proposer une démonstration virtuelle au "client" et puis concevoir la machine en tant que telle. Le tandem liégeois a remporté haut la main cette épreuve qui se déroulait en trois jours. La clé du succès ? "Avec Louis on est interchangeable. On sait exactement faire ce que l’autre fait ce qui nous a permis de changer de rôle à certains moments. On a travaillé énormément depuis un an ensemble et surtout ces deux mois de vacances," explique Youssef Rami.

C’était une première pour l’équipe et l’école dans cette discipline, une première gagnante : "on ne connaissait pas vraiment le niveau des autres équipes. La Belgique n’est pas un pays qui robotise autant que l’Allemagne par exemple alors quand on nous a appelés, on a été surpris, c’est une explosion de joies, de sentiments, la fierté de monter sur scène avec le drapeau belge !", ajoute Youssef qui voudrait dès qu’il en aura l’occasion former d’autres jeunes à ce métier aux débouchés très larges.