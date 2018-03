Une maison de repos déménage et augmente ses tarifs de 50%... C'est légal?

C'est la question que se pose en tout cas la famille d'un résident de "l'Eau vive", à Tilff, à qui le groupe Serenitas propose de déménager dans un nouvel établissement situé à Soumagne. Mais qui semble au-dessus de ses moyens.

Le groupe Serenitas compte une dizaine de maisons de repos. Il appartient à un homme d'affaires limbourgeois, aujourd'hui résident monégasque.

"L'Eau vive" ne répond plus aux normes : l'établissement doit fermer. Les lits sont transférés dans un tout nouvel établissement à l'autre bout de l'agglomération.

"Déménagement de la maison de repos L’Eau vive", c'est l'intitulé de la lettre recommandée que les familles ont reçue, au début du mois de mars. "C’est clairement un renon. Quand j’ai eu la direction au téléphone, on m’a dit : "Ce n’est pas compliqué… C’est 20 euros de plus par jour !" L’augmentation annoncée semble correspondre à un changement de catégorie de la maison de repos. Ce sera un tout nouveau bâtiment. En attendant, on doit payer ou on est dehors ! Et le délai est de 11 semaines."

"Un malentendu", nuance le groupe Serenitas

Il existe dans les décrets wallons un "droit au maintien du prix". Qui s'applique, dans ce cas. Sauf qu'une majoration de 5% par an reste à envisager.

A ses résidents qui ne voudraient pas signer une nouvelle convention, le groupe Serenitas propose d'aller dans l'une ou l'autre de ses (nombreuses) implantations, également situées dans la région, qui pratiquent des tarifs proches du loyer de "l'Eau vive". Des listes d'attente sont ouvertes. Évidemment, il faut recaser une quarantaine de personnes, et il n'est pas garanti que suffisamment de chambres se libèrent. Reste donc la question : comment trouver à se reloger, en trois mois ?