Une maison de repos à l'abandon se transforme en logements, à Xhendremael

Le home du Béguinage a longtemps appartenu à l’intercommunale des personnes âgées de l’agglomération liégeoise. Mais voici une dizaine d’années, il a cessé de répondre aux normes wallonnes, et il a été désaffecté. Depuis, il se cherche une seconde jeunesse. Des plans de reconversion de ces trois bâtiments à l’abandon en une vingtaine d’appartements pourraient très bientôt se concrétiser. En tout cas, le groupe BeeBonds lance cette semaine une campagne de financement participatif, qui promet une rentabilité de 8% sur trois ans. Ce n’est pas le seul argument pour attirer les investisseurs. Le côté écologique et social du dossier constitue un atout non négligeable.

La rénovation du Béguinage s’annonce résolument "basse énergie", avec du recyclage des résidus de démolition, avec un large recours aux matériaux de remploi du remploi et au circuit court pour les fournisseurs et sous-traitants, avec une végétalisation du site, et une attention particulière aux normes environnementales. Et puis surtout il est prévu que deux tiers des logements soient d’abord loués puis vendus à l’agence immobilière sociale du plateau d'Ans. La banque Triodos, connue pour ses choix éthiques et sa politique de soutien au développement durable a ouvert une première ligne de crédit. La société à l’initiative de ce projet ambitionne de récolter trois quarts de million.