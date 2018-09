Une maison de la simulation à Seraing pour entraîner policiers, pompiers et urgentistes

" La simulation, c’est quoi ? C’est principalement une technologie avancée au niveau audiovisuel., donc des enregistrements vidéo. Les étudiants, avec leurs formateurs, vont pouvoir se revoir au cours des exercices. On va pouvoir progresser par essais et erreurs ", précisent Pascale Pitance, directrice générale du département formation de la Province de Liège.

Dans le dojo, des aspirants policiers s'entraînent à procéder à une arrestation. C'est le genre de situation désormais possible dans de meilleures conditions car l'objectif prioritaire de cet équipement, c'est la simulation.

L'entraînement à la prise de décision pour les pompiers gradés peut se faire sur base de scénarii virtuels - © RTBF - Olivier Thunus

Dans ce bâtiment, des pièces représentant diverses situations d'interventions possibles ont été construites. Une réalisation très utile estime le commissaire divisionnaire Jean-Pierre Lonneux, chef de la zone de police Meuse-Hesbaye : " Ca permet de reconstituer les situations dans lesquelles les policiers vont devoir évoluer durant leur service. Le fait de reconstituer un restaurant ou un grand magasin par exemple, pour les techniques d’intervention et la façon de pénétrer dans le bâtiment en toute sécurité, c’est vraiment très intéressant. Ici, on peut le faire soi-même, on peut le réaliser ".