Un fossile de mâchoire de requin découvert en province de Liège et daté à plus de 360 millions d'années : c'est le plus vieux d'Europe !

Les éléments cartilagineux ne se fossilisent que très rarement, car ils sont très fragiles.

Sébastien Olive poursuit : "Cette découverte elle est exceptionnelle car les requins ne sont pas constitués d’un squelette osseux comme celui des autres vertébrés, comme nous par exemple. Ils sont constitués d’un squelette cartillagilieux et les éléments cartilagineux ne se fossilisent que très rarement, car ils sont très fragiles. Donc on en trouve très peu dans le registre fossile, d’autant plus de cet âge. Là, on est à 360 millions d’années".

Autre phénomène qui explique la rareté d'une telle découverte: l'organisation de la chaîne alimentaire à l'époque où vivaient ces spécimens. Selon les scientifiques, il semblerait que les requins évoluaient dans un environnement hostile et étaient des proies appréciées de poissons prédateurs et placodermes (munis d'une sorte de carapace) qui, eux, pouvaient atteindre huit mètres de long.