Une Liégeoise rentre désabusée d'une Angleterre post-Brexit

La Grande Bretagne a quitté l’Union européenne depuis fin janvier et les Européens y vivent désormais sous un régime transitoire. Un régime fait de difficultés et autres tracasseries à en croire Corinne Firket. Cette Liégeoise d’origine s’est installée près de Londres il y a 35 ans. Elle y a effectué pratiquement toute sa carrière professionnelle en tant qu’obstétricienne-gynécologue. Mais depuis septembre, face aux difficultés du Brexit, elle est revenue s’implanter avec sa famille à Ougrée.

" Je ne vivais plus à cause du Brexit. Je dormais avec le Brexit, j’avais des insomnies avec le Brexit, je ne pouvais plus manger avec le Brexit, et au point de vue physique et mental, c’était épouvantable ", confie-t-elle.

" Pour le moment, en Angleterre, la vie devient un cauchemar pour les Européens. Ils attaquent les Européens et les droits de ceux-ci. Il y a des restrictions au point de vue logement par exemple. Il est difficile de trouver une location. Il y a aussi des difficultés au niveau des banques. On ne sait plus faire d’emprunt dans les banques anglaises. On doit demander aussi un statut spécial qui nous pose des problèmes ", énumère-t-elle.

Depuis septembre, Corinne Firket et sa famille sont donc rentrées en Belgique. Y compris son mari, anglais. Un retour pas si simple que ça : " C’est comme si toute ma vie avait disparu. Ça fait plus de 35 ans que je vis en Angleterre. J’ai perdu tous mes amis. Je perds ma vie. Je n’ai pas encore perdu ma maison mais c’est une possibilité. Je vais possiblement avoir des difficultés à toucher ma pension, et au point de vue culturel, je ne suis plus très habituée à la culture belge. Ça va être difficile ", estime-t-elle.