Une Liégeoise qualifiée pour les championnats du monde de padel

Savant mélange entre le tennis et le squash, le padel est un sport se jouant sur un terrain entouré de vitres. Plus petite qu’un terrain de tennis, cette cage voit s’affronter deux équipes de deux joueurs. En Belgique, la pratique est en plein boom et de nombreux talents émergent. Maud Dethier, une jeune liégeoise, va d’ailleurs participer aux championnats du monde des moins de 18 ans en Espagne.

“J’ai commencé le padel cette année, j’ai participé aux sélections pour les championnats du monde durant les vacances d’été et j’ai été sélectionnée.” Il n’a suffi que d’une année à Maud pour se hisser au top du padel. Ses premières armes, elle les a affûtées sur les courts de tennis. “Mon niveau de tennis était assez bon, ça m’a permis de trouver rapidement mes repères sur un terrain de padel.” Elle se prépare à s’envoler avec quatre de ses partenaires pour Valence où se tiendra du 14 au 20 octobre la douzième édition des championnats du monde des moins de 18 ans.

Pour arriver à ce niveau, Maud s’entraîne deux à trois fois par semaine. “Pour l’instant, Maud s’entraîne uniquement avec moi. C’est compliqué d’arriver à trouver des jeunes filles de son âge qui ont son niveau dans la région liégeoise. Ce sont souvent de jeunes Flamandes ou Bruxelloises donc en semaine, c’est pratiquement impossible d’avoir des entraînements en équipe.” explique Guillaume Crasson, son entraîneur, vice-champion de Belgique et joueur pour l’Équipe nationale belge.

Peu d’espoir mais de l’expérience à aller chercher

C’est la deuxième fois que la Belgique envoie des jeunes à ce championnat mondial. Mais notre petit pays accuse un retard face à d’autres pays. En Argentine et en Espagne, le padel est extrêmement populaire et des millions de personnes pratiquent ce sport. L’entraîneur de Maud reste réaliste : "En termes de résultat, on ne va pas espérer grand-chose mais l’on va prendre de l’expérience et regarder comment les autres jouent pour analyser leur niveau".