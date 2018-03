Une initiative pour relancer le commerce à Esneux

Relancer l'activité shopping à Esneux: c'est l'objectif d'une poignée de commerçants locaux. Ils ont lancé une initiative pour le moins originale. A sept, ils ont acheté un bâtiment, le Kursaal, un ancien cinéma déserté par une agence bancaire. Ce soir, ils vont y inaugurer un espace de coworking pour jeunes entrepreneurs.

L'ambition, c'est bien de donner un nouveau souffle au commerce esneutois. Un commerce un peu moribond par rapport à Tilff, dans la même commune. Imaginez plutôt: avenue de la Station, la principale artère commerçante d'Esneux, il y a eu jusqu'à 13 magasins vides, sans compter les deux banques, dont une accueille donc à partir d'aujourd'hui un espace de coworking. Fabienne Trinon, commerçante, est une des sept nouvelles propriétaires. Elle en explique le concept: "Plutôt que d'être furieusement indépendant chacun dans son coin, le concept était de se mettre plusieurs indépendants ensemble, ce qui n'est déjà pas si courant. On a six magnifiques bureaux qu'on peut louer en coworking, en cabinets partagés, en bureaux partagés, on a des demandes pour un fleuriste qui voudrait faire des ateliers. L'idée, c'est qu'ils puissent développer leurs affaires et puis s'installer peut-être un petit peu plus loin et permettre à d'autres starters de venir".

Un projet 100% privé

Il s'agit donc d'un projet 100% privé, sans intervention financière de la commune. Les sept commerçants ont investi plus de 300.000 euros dans l'aventure, sur fonds propres. Dans cette tentative de redynamisation commerciale d'un village, la commune a-t-elle joué son rôle? Jean-François Michel-Bonnesire, un opticien lui aussi impliqué dans ce projet: "Je dirais "non" si je suis très exigeant, ils n'ont pas rempli leurs devoirs. Mais je pense que la crainte et la prise de conscience font qu'ils ont besoin de partenaires sérieux aussi. On arrive vers les élections, donc je suppose que nous allons être un peu plus aidés encore, surtout que le projet est devenu concret".

Un projet qui sera donc inauguré ce vendredi, dans le centre d'Esneux.