Une "influenceuse" pour faire la pub des produits belges en Chine.

S’attaquer au marché chinois n’est pas chose aisée pour une petite entreprise étrangère. "On l’entend souvent, c’est un marché complexe, fragmenté, difficile d’accès, notamment pour des questions de culture et de langue", confirme Julien Derouaux. Il est directeur adjoint de l’entreprise Atlas Hiseas, qui propose d’aider les marques belges à s’exporter en Chine. Pourtant, il en est convaincu, "en réalité, grâce au commerce en ligne, le marché chinois est accessible à tous, qu’on soit une très grosse marque ou une petite PME. Le tout est de se différencier et de faire connaître son produit".

Flatter, complimenter, promouvoir, c’est le métier de Chichi. Qu’elle aime ou non les produits qu’elle présente, elle en vante les mérites. Logique : les marques la payent pour cela. Ses appréciations et ses jugements sur les produits présentés ne sont donc pas objectifs et pourtant Chichi sait attirer les foules. Quelque 260.000 fans chinois la suivent et plus de 20.000 internautes observent sa prestation du jour, à l’aéroport de Liège.

Un ballotin de chocolat en main, Chichi déguste, commente. Elle répond aussi aux questions que lui envoient ses fans sur son GSM. "J’ai parlé de plusieurs marques, dans les domaines les plus connus en Belgique que sont le chocolat et la bière. J’ai aussi présenté une marque de cosmétiques belge", résume la jeune femme, tirée à quatre épingles. Elle ajoute en riant : "mes fans me disent que les Belges sont très beaux !"

La Chine et ses 1,4 milliards d’habitants : un marché potentiel qui fait rêver plus d’un entrepreneur. Le hall de l’aéroport de Liège a accueilli pendant deux jours un salon dédié au commerce avec la Chine. A l’un des stands, une "influenceuse" chinoise. Pendant plusieurs heures, elle a présenté des produits belges en vidéo et en direct sur Internet, à ses milliers de fans.

Pendant 4 heures d'affilée, Chichi a vanté les mérites des produits belges devant ses fans. - © RTBF

Et pour cela, rien de mieux qu’un "influenceur". "Je ne crois plus du tout à la publicité traditionnelle", assène Julien Derouaux. Selon lui, Chichi "l’influenceuse" a "une crédibilité beaucoup plus grande qu’une simple publicité payante." Chichi s’adresse à un public ciblé mais néanmoins nombreux, des internautes réellement susceptibles d’acheter les produits présentés. "C’est en général un public jeune et de plus en plus aisé", détaille Julien Derouaux.

Les marques belges ne connaissent pas encore cette méthode, la plus actuelle et la plus efficace.

Faire appel à des influenceurs et influenceuses pour faire sa publicité, la pratique serait très répandu en Chine. "C’est la plus grande tendance là-bas en matière de marketing", estime Prescillia Tang de l’AWEX, l’agence wallonne à l’exportation. "Les marques belges ne connaissent pas encore cette méthode. Nous avons bien sûr des blogueurs mais ils n’utilisent pas encore ce canal pour vendre des produits. Pour les entreprises belges qui veulent vendre leur produit en Chine, c’est la méthode la plus actuelle et la plus efficace".

Il n’y a pas de règle claire quant à la rémunération de ces influenceurs et influenceuses. Mais souvent, cela se traduit par une commission sur chaque produit vendu grâce à eux.