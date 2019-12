Une imprimante 3D pour cadeau de fin d'année : utile et accessible à tous ?

En cette fin d’année, certains magasins hard-discounts proposent des imprimantes 3D à des prix plus accessibles qu’auparavant. C’est ce qui a fait franchir le pas à Myriam : "Il y a longtemps que j’aimais bien mais je croyais ça extrêmement cher et hors de prix. Donc à 300 euros, je trouve ça intéressant." Sur le net, on en trouve dès 150 euros.

Au Hackerspace en Outre-Meuse, on donne des formations

On peut aller très loin dans les détails - © Q.Bolland

Albert, la septantaine, voulait aussi se lancer dans l’aventure des impressions 3D. Pour s’initier, il est allé à l’Hackperspace d’Outremeuse. Un lieu de formation en tout genre dans le domaine informatique. Il confie :" Au début, c’est très difficile, mais une fois qu’on est parti, on fait des cubes, des cylindres et après on commence à faire des choses de plus en plus difficiles".

Savoir modéliser n’est pas primordial pour pouvoir se servir de son imprimante, en effet, il existe une large communauté open-source qui partage gratuitement ses créations. Émilien l’explique : "Quand on crée un fichier contenant la modélisation pour l"impression, on peut le déposer sur le net. C’est alors accessible à tous et gratuitement". On retrouve de tout sur ce genre de site : des outils, des portes bic, des attaches et même de clinche de porte. Les prix de l’imprimante vont permettre plus ou moins de détails, mais le résultat est généralement toujours satisfaisant.

Dans l’air du temps, la machine permet aussi de lutter contre l’obsolescence programmée. Alain, formateur au Hackerspace, donne un exemple : "Une attache de porte d’un micro-ondes était cassée, j’ai su scanner une attache intacte et la reproduire, mon micro-ondes était réparé. Pas besoin de racheter un neuf"'.