Une grève "sanitaire" à l’école Naniot, à Liège

C’est l’histoire d’un incroyable gâchis, qui personne, ni direction d’école ni échevin de l’instruction ne souhaite commenter : en fin d’après-midi, ce jeudi, les parents d’élèves de Naniot ont reçu un courriel pour les avertir d’une grève qui affecte l’établissement dès ce vendredi. Les instituteurs débrayent, parce qu’ils ne se sentent plus en sécurité.

Il faut dire que l’équipe pédagogique est jeune, souvent sous la trentaine, et que la plupart des enseignants, qui ne sont toujours pas professionnellement prioritaires, n’ont donc pas pu être vaccinés. Or, de nombreux enfants ont été testés positifs, ces derniers jours. Combien ? Personne ne donne de chiffre. Mais cinq classes ont été fermées, une en maternelle selon nos informations, et en primaire au moins une en premier degré et au moins une en cinquième année.

Des enfants auraient fréquenté les cours sans observer la quarantaine, d’autres se seraient fréquentés à titre privé pendant la quarantaine, et la médecine scolaire ne semble pas avoir rapidement mesuré les contaminations. Quoi qu’il en soit, le syndicat estime que la sécurité du personnel n’est plus garantie. L’école n’est pas fermée : des enseignants en grève vont assurer l’accueil.