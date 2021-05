Une grainothèque pour la bibliothèque de Noville (Fexhe)

Emprunter des graines, comme on emprunte un livre, c’est le concept de la grainothèque installée depuis peu au sein de la petite bibliothèque de Noville, dans la commune de Fexhe-le-Haut-Clocher.

" C’est un petit lieu au sein de la bibliothèque dans lequel on a mis à la disposition du public lecteur des graines que les personnes peuvent emprunter dans le même esprit que l’emprunt de livres, pour les semer, profiter des récoltes, et puis, en fin de saison, éventuellement essayer de ramener des graines à la bibliothèque, comme on ramène un livre quand on a terminé de le lire ", précise Cécile, bénévole au sein de la bibliothèque.

" L’idée est que si quelqu’un a des graines excédentaires, il ou elle peut les mettre dans des petits sachets individuels, en indiquant les informations essentielles comme la période de semis, l’exposition préférée et la variété si on la connaît, ou au moins l’espèce du plant. Actuellement, nous avons des pois de senteur, des potimarrons bio, des graines de cosmos, de bleuet et de courgettes ", complète-t-elle.

La bibliothèque est accessible le mercredi de 16h30 à 17h30 et le dimanche de 9h45 à 11h45.