Une garde médicale plus efficace et rapide à Verviers

Le 1733, numéro unique utilisé depuis quatre ans dans l'arrondissement de Verviers pour atteindre les services de garde médicale en week-end, subira quelques aménagements dès le 24 mai prochain, avec pour objectif la prise en charge plus rapide et plus efficace du patient, a annoncé jeudi Cédric Dupont, coordinateur du service de garde de l'arrondissement de Verviers.

La principale modification résidera dans la prise en charge de l'appel par le centre d'urgence 112 basé à Arlon, lequel, sur base des symptômes décrits, réorientera le patient vers les urgences ou le service de garde de médecine générale. Celui de l'arrondissement de Verviers est assuré du vendredi 19h au lundi 8h.

Cet opérateur déterminera également, sur base du protocole de tri national strict, le délai de prise en charge. Si celui-ci intervient durant le week-end, les secrétaires du service de garde réorienteront alors, au travers de rendez-vous, les patients vers un des sept postes ouverts en journée (Verviers, Henri-Chapelle, Saint-Vith, Eupen, Malmedy, Spa et Grand-Halleux) ou un des trois de nuit (Verviers, Saint-Vith, Stavelot).

Ce système de garde de médecine générale, unique en Belgique, couvre quelque 2.160 km² pour une population de l'ordre de 300.000 personnes. Cette garde nécessite la mobilisation d'une trentaine de médecins chaque week-end, l'arrondissement de Verviers en comptant 350 parmi lesquels quelque 80 assistants dont 20 en provenance de la région bruxelloise.

« Ce système permet de garantir la continuité des soins de santé les week-ends et les jours fériés. Pour les médecins, en région verviétoise, cela représente quatre gardes de 12 heures par an », ajoute Cédric Dupont.

Ce service est utilisé par 15.000 patients annuellement et nécessite un budget de fonctionnement de 800.000 euros. Il devrait être prochainement opérationnel 7j/7 et 24h/24.