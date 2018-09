Une fréquentation record, des investissements et une soirée concerts au Lac de Robertville

C'est un bilan au-delà des espérances que viennent de dresser les membres du Syndicat d'Initiative local au terme de la saison touristique au lac de Robertville: 32.500 personnes ont rallié le magnifique site de Robertville-les-Bains, sa plage, ses canots à moteur, ses barques, ses pédalos et ses bateaux barbecues. Un chiffre qui frise le record absolu d'entrées constaté en 2003.

Le climat idyllique de l'été qui s'achève y est évidemment pour quelque chose. Ce joli succès a permis aux gestionnaires du site de se lancer dans un plan de rénovation des infrastructures étalé sur une ou deux saisons selon les dossiers. Le site créé dans les années 60, s'étalant sur 62 hectares, bénéficiera donc d'une cure de jouvence par étape, la première étant prévue pour 2019. Il s'agira de remplacer les pontons en bois, abîmés par l'eau, par des structures en matériaux composites et donc inaltérables.

A l'horizon 2020, ce sont toutes les infrastructures vestiaires et sanitaires, ainsi que la terrasse du bâtiment principal, qui feront l'objet d'un sérieux lifting: constructions de nouveaux vestiaires, sanitaires et douches pour hommes et femmes, sans oublier un accès spécial pour les PMR jusqu'ici "oubliés". 2020 verra aussi l'installation d'une plaine de jeux pour enfants, tant demandée par la clientèle. Un nouvel atelier sera également construit, un nouveau bateau à moteur essence sera acheté pour la sécurité sur les eaux du lac, tandis que des caméras de surveillance contribueront à sécuriser tout le site. L'ensemble des investissements se montera à quelque 310.000 €, avec une subsidiation globale espérée de 230.000 € émanant du Commissariat général au Tourisme (Région Wallonne), une importante aide financière dont le taux diffère selon les dossiers. Ce lifting général donnera donc endéans les deux prochaines années une image moderne de Robertville-les-Bains, de quoi améliorer l'accueil des touristes entre le 1er mai et le 30 septembre, période d'ouverture du site.

En guise de clôture de la présente saison, ce samedi 22 septembre se déroulera l'animation "les Feux du Lac" basée sur plusieurs concerts et initiée par nos confrères du BRF, avec dès 18h30, le groupe Replay qui proposera des reprises, à 19h30, l'Ost Belgien Got Talent avec bon nombre d'artistes locaux, et le concert du groupe verviétois Gipsy Sings qui devraient mettre le feu au lac... Les concerts se dérouleront sur deux scènes fonctionnant en alternance.

La soirée s'achèvera par un grand feu d'artifice à 22h.

Prix d'entrée: 8 € - 4 € en prévente via Robertville.be ou entree-gratuite.be.