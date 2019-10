Une foule nombreuse à Spa pour un adieu au "Chef" Joseph Houssa

Les funérailles de l’ancien bourgmestre de Spa Joseph Houssa (MR) ont été célébrées ce mercredi. Cinq cents personnes avaient pris place dans l'église spadoise tandis qu'une centaine ont suivi la célébration depuis l'extérieur, via un écran géant. Décédé dimanche à l’âge de 89 ans, le " chef ", comme il était surnommé, était, jusqu’il y a un an, le plus vieux bourgmestre de Belgique.

En ouverture des funérailles, la bourgmestre de Spa, Sophie Delettre, visiblement émue, a rappelé qu'elle avait longtemps cru "que le chef était immortel". De nombreuses personnalités locales et régionales étaient présentes, et notamment le ministre MR des Pensions Daniel Bacquelaine, le député provincial André Denis, l'échevin MR de Verviers Maxime Degey, l'ancien bourgmestre cdH de Verviers Marc Elsen, l'ancien chef de corps du 12ème de Ligne de Spa et ancien commandant militaire de la Province de Liège le colonel Thierry Babette.

A l’annonce du décès, les hommages avaient été unanimes pour souligner la personnalité du libéral qui a dirigé la Ville de Spa entre 1982 et 2018. Durant ses quarante ans de carrière politique, il aura aussi été conseiller provincial, sénateur, député wallon et communautaire.