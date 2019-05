Une firme canadienne pour déménager trois cliniques vers le Montlégia

Journée chantiers ouverts : l'hôpital Legia à Liège - JT 13h - 06/05/2018 C'est un des plus gros chantiers en cours dans notre pays : la clinique du MontLégia, sur les hauteurs de Liège. L'ouverture de ce nouvel hôpital de plus de 700 lits est prévue pour la fin 2019. En visitant le chantier, on a vraiment l'impression que c'est une petite ville dans la ville qui est en train d'émerger. Le reportage de Natacha Mann qui était sur place ce dimanche matin avec plusieurs centaines de visiteurs, puisque c'est aujourd'hui la journée Chantiers ouverts.