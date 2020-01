Une figure de l'hôtellerie régionale s'en va : Michel Pauquet est décédé

C’est une personnalité incontournable de l’hôtellerie régionale qui vient de décéder. Michel Pauquet était le directeur commercial de différents établissements du groupe Van der Valk : l’Hôtel Verviers, le Van der Valk Liège Congrès et " Les Comtes de Méan ". Il est décédé la nuit de mercredi à jeudi et a été retrouvé dans son lit jeudi midi. Il avait 66 ans et était domicilié à Oupeye.

Fin connaisseur du secteur hôtelier et de son évolution, Michel Pauquet, qui vivait véritablement pour son travail, avait exercé dans de nombreux établissements. Outre les trois mentionnés ci-dessus, citons l’hôtel Amigo à Verviers, le Roannay à Francorchamps, le Domaine des Hautes Fagnes à Ovifat, le Radisson Balmoral à Spa, le Ramada et le Mercure à Liège.

" Michel Pauquet était une figure emblématique du groupe, un collègue apprécié, fidèle et généreux. Il laisse un vide immense derrière lui. Nous nous souviendrons de sa bonne humeur et de son éternel optimisme ", a voulu lui rendre hommage sur les réseaux sociaux le groupe hôtelier qui l’employait. Quant à Marco Wohrmann, le patron de l’hôtel Verviers, il témoigne : " Mercredi soir encore il était présent. On le savait cardiaque mais personne ne s’y attendait. Avant d’être chez nous il avait fait pas mal d’adresses dans le secteur hôtelier où il était connu et apprécié de tous ".

Les funérailles de Michel Pauquet auront lieu lundi.