Une fête pour célébrer le futur Val-Benoît, encore en gestation

Le Val-Benoît est en fête cette fin de semaine. Un jogging, une exposition, des démonstrations de vélos et trottinettes électriques. C’est la première édition de ces festivités. Objectif : célébrer ce quartier laissé à l’abandon qui reprend vie, petit à petit.

Etudiants en chimie, mécanique ou encore sciences minérales ont délaissé le site universitaire à la fin des années 60, laissant derrière eux un chancre en guise de porte d’entrée dans la ville de Liège. La réhabilitation des bâtiments désaffectés a été amorcée il y a plusieurs années. Première réalisation : la rénovation du bâtiment du génie civil, inauguré il y a deux ans. Aéré, vitré, assaini, il est à nouveau ce symbole de l’architecture post-moderniste.

Mais le chantier du Val-Benoît est loin d’être terminé. Il faudra sans doute encore une bonne décennie pour que les différents projets imaginés voient le jour. Au programme : l’installation de logements pour 200 doctorants, la création d’un bâtiment de bureaux, d’une couveuse d’entreprises ou encore d’un espace dédié aux formations.

Venez, cet espace est à vous

Mais pour Cédric Swennen, le directeur de la Spi -la société de développement économique de la Province de Liège, qui coordonne les travaux- il est grand temps de célébrer la renaissance de ce nouveau quartier. « Le message c’est de dire à tous : venez, cet espace est à vous, il vous appartient aussi. C’est un lieu qui devient public. Il n’est plus réservé aux travaux ou aux entrepreneurs qui viennent y travailler. »

C’est pourtant bien le monde de l’entreprise qui est au cœur du projet. « C’est effectivement l’économie qui a été le moteur premier de ce quartier », reconnaît Cédric Swennen. « Mais dans une seconde phase il y aura des logements. C’est un quartier qui va vivre chaque heure du jour et de la nuit, chaque jour de la semaine. C’est un vrai quartier », réaffirme-t-il.

Un quartier qui aura d’ailleurs aussi son lieu de vie. « On va parler de 'La Mason' qui est un lieu très symbolique pour les Liégeois qui ont fait leurs études ici. Ils avaient l’habitude de s’y rassembler et d’y boire une bière. On va y reconstruire une cafétéria. Donc on pourra à nouveau y boire un verre », se réjouit le directeur de la Spi.

Des auditoires du futur, ultra-connectés, des studios pour diffuser des cours à distance

Un café qui pourrait bien devenir le point de ralliement des étudiants qui fréquenteront à nouveau le Val-Benoît. L’Université de Liège reste en effet propriétaire d’un bâtiment : la centrale thermoélectrique qu’elle compte bien réinvestir. « Dans ce bâtiment, il y aura toute une série d’outils numériques, des auditoires du futur, ultra-connectés, des studios pour faire des enregistrements et diffuser des cours à distance », énumère Eric Haubruge qui suit le projet pour l’équipe rectorale de l’université.

L’arrivée du tram, attendue pour 2022, devrait par ailleurs permettre de désenclaver le site du Val-Benoît.

Les festivités au Val-Benoît commencent ce jeudi avec un jogging et se poursuivent jusqu’à samedi. Le programme complet est disponible sur la page Facebook du Val-Benoît.