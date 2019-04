Une Fête du cramignon, en attendant une éventuelle reconnaissance par l'UNESCO

Les cramignons, ces danses traditionnelles, de la Basse-Meuse seront-ils un jour reconnus comme patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans un premier temps, puis de l'UNESCO, dans un second ? Si l'idée a été lancée en 2014, le dossier n'a finalement été déposé à la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'il y a quelques mois. Le groupe de travail qui l'a concocté croise les doigts. En attendant, il organisera le 18 mai prochain une première "Fête du cramignon". Elle aura lieu aux Pays-Bas, dans la commune frontalière d'Eijsden. Car, beaucoup l'ignorent, cette tradition existe des deux côtés de la frontière belgo-néerlandaise. En cours de route, le projet de reconnaissance est d'ailleurs devenu bi-national, comme l'explique Alain Dethise, membre du Comité de travail UNESCO et auteur d'ouvrages sur le cramignon: "Ici en Wallonie, le processus était un peu tombé dans l'oubli. C'est un échevin d'Eijsden-Margraten qui l'a relancé. On s'est vu. Il y a eu des réunions. On a décidé de pratiquer des échanges. Des comités wallons sont allés voir des cramignons du Sud-Limbourg et des comités du Sud-Limbourg sont venus voir les cramignons bassi-mosans. Nous espérons qu'avec notre candidature double, ce sera plus facile pour accéder à l'UNESCO."

Une découverte pour la plupart

Ce projet de reconnaissance a permis à beaucoup de redécouvrir l'existence d'une tradition commune des deux côtés de la frontière. "Moi je le savais, parce que je me suis un peu spécialisé dans les cramignons.", relève Alain Dethise, "Mais, en Basse-Meuse, 99% des gens ne le savent pas. Qui va aller un lundi soir à Mheer ou à Eijsden, en sachant qu'il y a un cramignon, s'il ne se renseigne pas sur facebook ou sur internet? C'est très, très, très localisé, dans le Sud du Sud-Limbourg, vraiment entre Maastricht et la frontière belge. Même les Néerlandais ne le savaient pas du tout. Pour eux, ça a été une grande surprise. Et quand ils ont vu les cramignons de Hermalle, ils ont franchement été très, très, très, très surpris."