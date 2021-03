Une ferme de pionnier bientôt ouverte au public à Saint-Georges-sur-Meuse

Une ferme d’autrefois, telle que les construisaient les pionniers partis à la conquête de l’Ouest américain, c’est ce qu’est en train de concrétiser Gaëtan Bovy et sa famille à Saint-Georges-sur-Meuse. La "Pioneer Farm" est construite à l’ancienne et l’agriculture s’y pratique de la même manière, c’est-à-dire manuellement, sans la mécanisation moderne. Un véritable mode de vie.

" Grâce à des archives familiales, on a pu retracer toute une histoire de ma famille paysanne. On s’est pris de passion pour cet univers d’antan et donc l’idée a été de recréer une petite ferme comme on pouvait en retrouver avant-guerre, avec des outils anciens, retravailler à l’ancienne, avec des animaux pour le côté pédagogique et ludique, et puis aussi du maraîchage sur petite surface ", explique Gaëtan Bovy.

" On a fait une série de cabanes avec de la récup. On a commencé à aménager petit à petit : l’étable en bois, une vieille grange, et puis on s’est dit qu’il faudrait penser aussi à un lieu de vie. Comme on est passionné par les pionniers, on s’est dit qu’on allait recréer une réplique exacte de la petite maison que la famille Ingalls avait au départ. C’est une maison en torchis, semi-enterrée, telle qu’on, en trouvait pendant la conquête de l’Ouest ", détaille-t-il encore.