Une famille verviétoise s’apprête à faire le tour du monde en camionnette

Tout claquer et s’évader pour un tour du monde : beaucoup en ont rêvé, une famille verviétoise va le concrétiser. Mourad Touati s’apprête à sillonner le globe en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants. La Meuse Verviers braque les projecteurs sur cette folle aventure.

"Mourad, ça fait plusieurs années qu’on le connaît et qu’on le suit. Il est enseignant de formation, mais il est surtout connu à Verviers pour ses reportages vidéo. Il parle de l’image de Verviers et de son état", relève Bruno Beckers, chef de la rédaction du quotidien verviétois, au micro d’Olivier Colle dans Liège Matin.

Un road trip de deux ans

"Depuis quelques années, il a décidé de visiter le monde, de faire plusieurs grands voyages jusqu’à ce projet récent : il compte partir avec toute sa famille (il a quatre enfants quand même !) pendant deux ans, voir le monde." Pour arpenter les continents, les Touati prendront leurs quartiers dans une camionnette aménagée : "Mourad Touati vient d’acheter sa camionnette. Il doit la transformer en camping-car et l’homologuer… Donc il y a encore du boulot ! Il espère partir début 2021."

Itinéraire, organisation, école "à domicile"… Avaler des milliers de kilomètres à six dans une modeste demeure sur roues : un projet audacieux auquel les Verviétois sont presque parés. Tous les détails de leur aventure sont à découvrir sous la plume d’Océane Gaspar dans La Meuse Verviers : "La famille Touati souhaite faire un tour du monde à bord de sa nouvelle camionnette".