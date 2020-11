Une fabricante de bougies liégeoise écrit au Premier ministre !

Elle n'a pas hésité à écrire au Premier ministre en personne! Séverine François fabrique et vend des bougies artisanales dans sa boutique de Chênée. Parmi les activités qui sont répertoriées comme essentielles et ne sont donc pas concernées par ce reconfinement partiel, il y a justement la vente de bougies, considérée comme "nécessaire à la protection des besoins vitaux de la nation et des besoins de la population". Rien de moins !

Du surréalisme à la Belge qui a inspiré Séverine François, une cirière - c'est comme ça qu'elle aime être appelée - qui a crée sa propre marque de bougies parfumées artisanales: "J'ai adressé un mail à Alexander De Croo pour savoir si je pouvais effectivement poursuivre mes activités. J'ai conclu mon courriel en lui précisant: Je me doute que ma requête n'est certainement pas prioritaire par rapport à vos responsabilités mais ça l'est pour moi et j'essaye de me battre au mieux pour sauver ma société. Je n'ai pas eu de réponse personnelle de sa part mais le SPF Economie m'a effectivement confirmé qu'en tant que produit essentiel pour la population (!), je pouvais effectivement rester ouverte".

Une opportunité que n'ont évidemment pas d'autres petits commerçants. Certains n'ont d'ailleurs pas manqué de le lui rappeler sur les réseaux sociaux, avec une certaine amertume.