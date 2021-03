Une exposition sur les loups à la Maison du Parc de Botrange

On a beaucoup parlé ces derniers mois du retour des loups sur le plateau des Hautes Fagnes après 100 ans d'absence. Un mâle, Akéla, s'y est en effet installé avec sa femelle . C'est ce qui a motivé l'antenne belge de la WWF, la Fondation Mondiale pour la Nature, à présenter à la Maison du Parc à Botrange, et pour la première fois dans notre pays, sa toute nouvelle exposition consacrée au loup.

L'exposition veut donner une image positive du loup. - © RTBF - Philippe Collette

Une exposition familiale dont l'objectif est avant tout de mieux connaître l'espèce et déconstruire certains mythes. Corentin Rousseau, biologiste à la WWF à Bruxelles: "Autour du loup, il y a beaucoup de mythes, de légendes, et on aimerait montrer ce que c'est un loup réellement, dans la nature, comment il est revenu chez nous, qu'il n'est pas un danger pour l'être humain, et son rôle dans l'éco-système. C'est donc vraiment une exposition qui se veut de communication sur cette espèce extraordinaire, de retour chez nous".

C'est la Maison du Parc de Botrange qui a été choisie pour cette première exposition. Et ce n'est pas un hasard: "La Maison du Parc Naturel Hautes-Fagnes / Eifel est dans le territoire du premier couple de loups wallons, Akéla, -ici depuis plus de deux ans et demi-, qui vient d'être rejoint il y a quelques mois par une femelle. Et on espère avoir la première meute de loups wallons d'ici quelques mois".

Des panneaux en 3D et des écrans interactifs