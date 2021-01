Une exposition pour découvrir les félins… et frissonner au Préhistomuseum de Ramioul

L’exposition est conçue comme un jeu, pour les enfants, mais pas que… " On demande aux familles de devenir des chasseurs de félins. Ils vont essayer de reconstituer le félin de la préhistoire. On suit les pattes de ce félin dans l’exposition ; on ramasse les petites pièces qui racontent des histoires sur le félin ; et à la fin de l’exposition on est un pro puisqu’on découvre l’image complète du félin de la préhistoire " ; explique Isaline Raskin, archéologue au Préhistomuseum.

L'expo est didactique et amusante - © Préhistomuseum

Une expo variée, qui donne à voir certains félins grandeur nature : " Il y a plusieurs parties. On va d’abord découvrir cette découverte archéologique exceptionnelle qui a eu lieu en 2012 : une dent bizarrement dentelée, avec des petits picots, qui va poser question aux archéologues du site allemand de Schöningen, et on va suivre leur enquête qui va amener jusqu’à l’homotherium, le tigre à dent de sabre européen ", détaille-t-elle.

De quoi se rendre compte aussi que de nombreux félins n’ont rien du petit chat de salon : " On est loin du petit Félix le chat de nos salons et c’est ce qui est merveilleux, c’est qu’on peut, dans l’exposition, se retrouver vraiment nez à nez avec des félins qui ont des pelages absolument somptueux, dont on voit vraiment toute l’architecture corporelle qui est vraiment impressionnante, et ça avec moins de danger que de s’asseoir à côté du chat de notre tante ", s’amuse encore l’archéologue.

L’expo est à voir jusqu’au 31 août prochain. L'accès est gratuit pour les enfants jusque fin janvier.