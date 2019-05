Une étude, sur les perturbateurs endocriniens, menée par des chercheurs de l’Université de Liège

Une équipe de chercheurs de l’Université de Liège vient de boucler une étude sur les perturbateurs endocriniens. Ce qui est nouveau, c’est qu’ils ont mis en évidence les risques de transmission de génération en génération. Saviez-vous que dans l’utérus de sa maman un fœtus est exposé à 100 voire 150 polluants différents. Et certains de ces polluants sont des perturbateurs endocriniens.

Il s’agit de substances qui dérèglent par exemple, les fonctions reproductives et de développement du futur bébé. Ce que cette équipe de chercheurs de l’Université de Liège a confirmé, c’est que les dérèglements pourraient ensuite se transmettre aux descendants, de génération en génération.

Ils ont mené leur étude sur des femelles rats, enceintes, qu’ils ont exposées à un mélange de perturbateurs endocriniens. Ces substances sont utilisées pour fabriquer des plastiques, des pesticides ou encore des médicaments. Ces perturbateurs, nous y sommes tous confrontés. Les doses utilisées sont comparables à l’exposition humaine.

L’équipe liégeoise a constaté que les descendants de ces rats exposés présentent des troubles de la fertilité et que leur puberté est déréglée. D’ailleurs, ces troubles de la puberté, on les observe aussi chez les humains comme l’explique Anne-Simone parent, qui dirige l’étude : « L’âge du début de la puberté semble survenir de plus en plus tôt. On a aussi l’impression qu’il y a de plus en plus de puberté précoce, vraiment pathologique où les petites filles commencent leur puberté avec l’âge de huit ans ».

Autre constat des chercheurs liégeois : les femelles rats étudiées ont tendance à moins s’occuper de leurs petits voire à délaisser leur progéniture. Une modification du comportement qui perdure ensuite de génération en génération. Et là encore, le parallèle avec l’homme inquiété. « Bien sûr, nos études concernent des rongeurs et pas l’humain mais le système de contrôle de la puberté est assez comparable. Finalement, on peut se demander l’effet qu’on a sur plusieurs générations tant que ces substances-là ne seront pas légalisées ou limitées dans leurs usages », précise Anne-Simone parent.

A quelques jours des élections européennes, ces chercheurs liégeois appellent donc à un renforcement des lois européennes sur la question des perturbateurs endocriniens.