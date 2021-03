Une esquisse de début de démolition feutrée en Spintay (Verviers)

Il n’y avait pas encore grand-chose à voir ce mercredi en Spintay. Juste deux employés de chez Eloy casqués et habillés de fluo. Ils étaient là pour un état des lieux avant démolition. Comme nous l’a expliqué le conducteur de travaux Pierre Widart, le premier travail après cet état des lieux, ce sera le curage. "Le curage, c’est vraiment sortir l’ensemble des meubles restants, les WC, tous les éléments qui ne sont pas du béton. Une fois qu’on aura fini de faire le curage, on attaquera la démolition."

Dans quel état sont ces maisons ?

Pierre Widart nous montre la maison qui se trouve derrière lui, une maison qu’on peut dater du XVIIIième siècle et nous précise que celle-là sera conservée. Ailleurs, des façades seront démontées et les pierres conservées chez Eloy. Dans les maisons qui sont encore en état correct, "on sait encore monter dans les escaliers", mais il y en a d’autres où la situation est bien pire : "là, ce n’est pas possible d’avoir accès aux étages ou à la cave. Ça, c’est absolument irrécupérable. Vous avez des infiltrations de partout, les plafonds commencent à s’effondrer, ce n’est plus viable." D’une maison art nouveau au début de la rue, seuls des éléments de façade seront récupérés : "c’est art nouveau, mais on ne sait pas tout garder. C’est dans un piteux état.

Une bourgmestre à moitié satisfaite

Normalement, on commence le curage soit vendredi, soit lundi" à condition que l’état des lieux soit terminé. Les démolitions proprement dites devraient commencer après les vacances de Pâques, en principe à la mi-avril. Formellement, City Mall respecte donc le délai qu’avait fixé la bourgmestre dans son arrêté. Muriel Targnion n’est qu’à moitié satisfaite. On lui obéit, mais peut-être pas avec assez de vigueur : "s’ils commencent les travaux, c’est une très bonne chose. Ce que je voudrais, c’est qu’ils y mettent les moyens pour que ça se termine le plus vite possible. L’arrêté prévoit que ça doit se terminer fin juin. Les démolitions si elles commencent bien vont déstabiliser l’ensemble et le rendre encore plus dangereux." C’est pour ça que la bourgmestre insiste pour que le chantier se termine au plus vite. Elle demande à City Mall d’y mettre les moyens.

Amiante : trois mois pour obtenir le permis

Notez qu’il y a de l’amiante dans plusieurs bâtiments. Retirer des tuiles Eternit n’est pas trop difficile nous a-t-on expliqué chez Eloy. Par contre, enlever l’amiante qui enrobe des tuyauteries de chauffage par exemple est plus compliqué et exige un permis de classe 2. Obtenir ce permis peut prendre trois mois. La société Eloy prévoit de terminer le chantier de démolition de Spintay à la mi-octobre.