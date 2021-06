Une équipe de l’ULiège seule représentante européenne à la finale du concours Campus 2030 des Nations Unies

Une équipe du Green Office de l’Université de Liège participera ce vendredi à la finale, en ligne, de la deuxième édition du concours Campus 2030 organisé par les Nations Unies.

Ce concours vise à inciter les universités à s’engager sur la voie du développement durable. Le projet liégeois consiste à proposer aux étudiants une trentaine de challenges pour réduire, via des actions du quotidien, leur impact carbone de moitié.

Six équipes seront en lice pour cette finale. Celle du Green Office de l’ULiège est la seule équipe européenne. Elle est composée de quatre étudiantes, d’un étudiant et de la coordinatrice du Green Office. Pour eux, cette présence en finale est déjà source de fierté. "Surtout, ça amène énormément de crédibilité au Green Office et aux projets qu’on développe à l’Université de Liège.", explique Emeline Baert, étudiante en gestion des entreprises sociales et durables, "Pour moi en tout cas personnellement, c’est d’abord une fierté de pouvoir amener cette crédibilité-là et je sais que ça amènera de nouvelles opportunités par la suite pour développer d’autres projets plus durables à l’unif."

Antoine Chavanne, étudiant en droit social, est un autre membre de l’équipe : "On est vraiment très surpris et très heureux de cette reconnaissance à l’échelle internationale. Ça fait plaisir de voir que notre projet est soutenu et qu’on lui donne du crédit."

Le King’s College de Londres, par exemple, a déjà demandé à en savoir plus. Cet intérêt n’étonne pas Emeline Baert : "On voit les jeunes qui se mobilisent pour le climat dans le monde entier. Mais je pense qu’il y en a beaucoup qui se demandent encore comment faire. Donc quand certains proposent une solution, ça ne m’étonne pas qu’il y en ait d’autres qui se disent : "Super, ils ont proposé quelque chose de concret, nous aussi on veut faire pareil.".".