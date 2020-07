Une équipe d’archéologues à la recherche d’un trésor dans le Château de Franchimont à Theux

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19."

Démons, sorcières et créatures surnaturelles… Theux regorge de mystères ! On raconte même qu’un trésor est dissimulé dans le Château de Franchimont. Pour Le Vif, la journaliste Marie-Cécile Royen est partie à la rencontre de ces bêtes fantastiques, parfois maléfiques.