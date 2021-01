Une entreprise liégeoise récompensée pour la qualité de l'environnement de travail offert à ses employés

Une entreprise liégeoise récompensée pour fournir à son personnel un environnement de travail épanouissant et convivial. C’est rare et ça mérite d’être épinglé. Aux Hauts-Sarts, l’entreprise NRB vient de se voir décerner la certification Top Employer 2021.

La société a été créée il y a 30 ans. En trois décennies, elle est devenue une des plus importantes de Belgique dans le domaine des technologies de l’information, notamment le développement de programmes informatiques, le stockage et la sécurisation des données.

Cette société vient donc de décrocher une certification qui récompense ses pratiques en matière de ressources humaines. La voilà désormais Top Employer 2021. C’est la première entreprise de la province à décrocher une telle "médaille", octroyée par un organisme de certification international.

Que lui vaut une telle récompense ?

Il y a notamment les possibilités d’évolution de carrière au sein de l’entreprise. Mais comme l’explique, Anne Gemine, directrice des ressources humaines, c’est surtout les évènements organisés en vue de renforcer la cohésion entre les travailleurs. "Il y a avant et après le Covid, il faut être honnête. Je dirais qu’il ne faut pas oublier avant parce qu’on y reviendra. Pour donner quelques exemples : on a mis en place des cours de yoga, mais on a surtout fait des évènements où on rassemblait le personnel le vendredi après-midi soit pour un festival musical, soit un évènement lié à l’hiver… C’étaient des moments de rencontre.