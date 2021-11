Une entreprise de Soumagne aménage des vans "comme à la maison" : "c’est la liberté, tout simplement"

Les habitués du camping et du voyage en van connaissent bien la porte qui coulisse et qui se referme sur un petit nid douillet. Le van est un mode de voyage en vogue et, il y a quelques mois, Damiano et son associé se sont lancés dans l’aménagement de camionnettes.

© RTBF

"Donc, ici, on a la douche : un peu plus petit certes, mais comme à la maison. Donc il y aura l’eau chaude, l’eau froide, un WC. C’est des toilettes sèches", explique Damiano.



Il y a aussi une banquette qui se transforme en lit dans cet espace de vie : "On a aussi une table pour le coté jour, poursuit le jeune entrepreneur. Et la nuit, cela se transforme en lit. On a voulu faire quelque chose de très cosy, comme si on était en chalet, comme si on était à la montagne. Donc c’est du lambris et du bois partout. Et quand on ferme les portes, on n’a pas l’impression d’être dans une utilitaire".